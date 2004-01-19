Верняева (Зорина) Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верняева (Зорина) Алевтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1940

Дата смерти

19.01.2004

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1940

Отец: Зорин Алексей Митрофанович

Мать: Зорина Анна Михаиловна

Рождение ребёнка
07.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верняев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верняев Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верняев Александр Николаевич

Смерть
19.01.2004
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