Верняева (Зорина) Алевтина
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1940
Дата смерти19.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1940
Отец: Зорин Алексей Митрофанович
Мать: Зорина Анна Михаиловна
Рождение ребёнка
07.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верняев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верняев Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.2004