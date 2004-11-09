Верняев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верняев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1939

Дата смерти

09.11.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1939

Отец: Верняев Николай Иванович

Мать: Верняева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верняева Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верняева Алевтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верняева Алевтина

Смерть
09.11.2004
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