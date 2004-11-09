Верняев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1939
Дата смерти09.11.2004
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1939
Рождение ребёнка
07.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Верняева Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Верняева Алевтина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верняева Алевтина
Смерть
09.11.2004