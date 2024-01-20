Верняев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерняев Николай Иванович

Верняев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартьянова Таисия

Мать ребёнка: Верняева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.12.1939

Сын: Верняев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Верняева Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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