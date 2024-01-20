Верняев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартьянова Таисия
Мать ребёнка: Верняева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.12.1939
Сын: Верняев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Верняева Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно