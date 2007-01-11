Девичья Зорина (Ситникова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девичья Зорина (Ситникова) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.11.1928

Дата смерти

11.01.2007

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1928

Отец: Зорин Алексей Митрофанович

Мать: Зорина Анна Михаиловна

Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситников Николай Федорович

Рождение ребёнка
09.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситников Николай Федорович

Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситников Николай Федорович

Рождение ребёнка
22.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситников Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Николай Федорович

Смерть
11.01.2007
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