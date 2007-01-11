Девичья Зорина (Ситникова) Валентина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1928
Дата смерти11.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1928
Отец: Зорин Алексей Митрофанович
Мать: Зорина Анна Михаиловна
Рождение ребёнка
21.02.1952
Рождение ребёнка
09.01.1954
Рождение ребёнка
01.09.1956
Рождение ребёнка
22.11.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.2007