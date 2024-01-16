Ситников Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Николай Федорович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

10.01.1925

Дата смерти

21.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
21.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Девичья Зорина Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
09.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Девичья Зорина Валентина Алексеевна

Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Девичья Зорина Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
22.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Девичья Зорина Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девичья Зорина Валентина Алексеевна

Смерть
21.03.1983
Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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