Ситников Николай Федорович
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.01.1925
Дата смерти21.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1952
Рождение ребёнка
09.01.1954
Рождение ребёнка
01.09.1956
Рождение ребёнка
22.11.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1983