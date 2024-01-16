Русских (Зорина) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1932
Дата смерти10.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1932
Отец: Зорин Алексей Митрофанович
Мать: Зорина Анна Михаиловна
Рождение ребёнка
23.04.1956
Рождение ребёнка
31.10.1957
Рождение ребёнка
15.10.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1977