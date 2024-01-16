Русских (Зорина) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русских (Зорина) Галина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1932

Дата смерти

10.02.1977

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1932

Отец: Зорин Алексей Митрофанович

Мать: Зорина Анна Михаиловна

Рождение ребёнка
23.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русских Петр Данилович

Рождение ребёнка
31.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русских Петр Данилович

Рождение ребёнка
15.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русских Петр Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русских Петр Данилович

Смерть
10.02.1977
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