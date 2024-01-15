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Кулаков Кирилла Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Кулаков (Ягодин) Сергей Иванов

Мать: Кулакова (Ягодина) Степанида Герасимова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Кулакова (Ягодина)) Домна Кириллова

Мать ребёнка: Ягодина Василиса Васильева (Алексеева?)

Смерть
1796
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Ягодина) Прасковья Кирилова

Мать ребёнка: Ягодина Василиса Васильева (Алексеева?)

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кулаков (Ягодин) Алексей Кириллов

Мать ребёнка: Ягодина Василиса Васильева (Алексеева?)

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Ягодина) Агрипина (Руфимия) Кирилова

Мать ребёнка: Ягодина Василиса Васильева (Алексеева?)

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