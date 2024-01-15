Кулаков Кирилла Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Кулакова (Ягодина)) Домна Кириллова
Мать ребёнка: Ягодина Василиса Васильева (Алексеева?)
Смерть
1796
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Ягодина) Прасковья Кирилова
Мать ребёнка: Ягодина Василиса Васильева (Алексеева?)
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кулаков (Ягодин) Алексей Кириллов
Мать ребёнка: Ягодина Василиса Васильева (Алексеева?)
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Ягодина) Агрипина (Руфимия) Кирилова
Мать ребёнка: Ягодина Василиса Васильева (Алексеева?)