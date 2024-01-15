Кулаков (Ягодин) Сергей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Кулакова (Ягодина)) Марья Сергеева
Мать ребёнка: Кулакова (Ягодина) Степанида Герасимова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кулаков (Ягодин) Фёдор Сергеев
Мать ребёнка: Кулакова (Ягодина) Степанида Герасимова
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Кулакова (Ягодина) Степанида Герасимова
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Кулакова (Ягодина) Степанида Герасимова
Смерть
1794