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Кулаков (Ягодин) Сергей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Кулаков (Ягодин) Иван Степанов

Мать: Кулакова (Ягодина) Анисья Григорьева

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Кулакова (Ягодина)) Марья Сергеева

Мать ребёнка: Кулакова (Ягодина) Степанида Герасимова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кулаков (Ягодин) Фёдор Сергеев

Мать ребёнка: Кулакова (Ягодина) Степанида Герасимова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Кулаков Кирилла Сергеев

Мать ребёнка: Кулакова (Ягодина) Степанида Герасимова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кулаков Севатей Сергеев

Мать ребёнка: Кулакова (Ягодина) Степанида Герасимова

Смерть
1794

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