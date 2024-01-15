Кулакова (Ягодина) Степанида Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Ягодина) Степанида Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Кулакова (Ягодина)) Марья Сергеева

Отец ребёнка: Кулаков (Ягодин) Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кулаков (Ягодин) Фёдор Сергеев

Отец ребёнка: Кулаков (Ягодин) Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1770

Сын: Кулаков Кирилла Сергеев

Отец ребёнка: Кулаков (Ягодин) Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кулаков Севатей Сергеев

Отец ребёнка: Кулаков (Ягодин) Сергей Иванов

Смерть
1783

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