Кулакова (Ягодина) Степанида Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Кулакова (Ягодина)) Марья Сергеева
Отец ребёнка: Кулаков (Ягодин) Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кулаков (Ягодин) Фёдор Сергеев
Отец ребёнка: Кулаков (Ягодин) Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Кулаков (Ягодин) Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Кулаков (Ягодин) Сергей Иванов
Смерть
1783