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Кулаков (Ягодин) Иван Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Кулаков (Ягодин) Степан Иванов

Мать: Кулакова (Ягодина) Варвара Васильева

Рождение ребёнка
1734

Сын: Кулаков (Ягодин) Сергей Иванов

Мать ребёнка: Кулакова (Ягодина) Анисья Григорьева

Рождение ребёнка
1740

Сын: Кулаков (Ягодин) Иван Иванов

Мать ребёнка: Кулакова (Ягодина) Анисья Григорьева

Рождение ребёнка
1749

Сын: Кулаков (Ягодин) Максим Иванов

Мать ребёнка: Кулакова (Ягодина) Анисья Григорьева

Смерть
1771

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