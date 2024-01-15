Кулаков (Ягодин) Иван Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Рождение ребёнка
1734
Сын: Кулаков (Ягодин) Сергей Иванов
Мать ребёнка: Кулакова (Ягодина) Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кулаков (Ягодин) Иван Иванов
Мать ребёнка: Кулакова (Ягодина) Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1749
Сын: Кулаков (Ягодин) Максим Иванов
Мать ребёнка: Кулакова (Ягодина) Анисья Григорьева
Смерть
1771