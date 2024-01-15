Ягодина Василиса Васильева (Алексеева?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягодина Василиса Васильева (Алексеева?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Кулакова (Ягодина)) Домна Кириллова

Отец ребёнка: Кулаков Кирилла Сергеев

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Ягодина) Прасковья Кирилова

Отец ребёнка: Кулаков Кирилла Сергеев

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кулаков (Ягодин) Алексей Кириллов

Отец ребёнка: Кулаков Кирилла Сергеев

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Ягодина) Агрипина (Руфимия) Кирилова

Отец ребёнка: Кулаков Кирилла Сергеев

Смерть
Неизвестно

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