Ягодина Василиса Васильева (Алексеева?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Кулакова (Ягодина)) Домна Кириллова
Отец ребёнка: Кулаков Кирилла Сергеев
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Ягодина) Прасковья Кирилова
Отец ребёнка: Кулаков Кирилла Сергеев
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кулаков (Ягодин) Алексей Кириллов
Отец ребёнка: Кулаков Кирилла Сергеев
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Ягодина) Агрипина (Руфимия) Кирилова
Отец ребёнка: Кулаков Кирилла Сергеев
Смерть
Неизвестно