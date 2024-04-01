Зеленина (Панова) Ефимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панов Иван Отст. Казак Кр. Пп
Бракосочетание
22.01.1778
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленин Афанасий
Отец ребёнка: Зеленин Семен Подпорутчик Сибирского Полку Иванов
Смерть
Неизвестно