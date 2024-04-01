Зеленина (Панова) Ефимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Панова) Ефимия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панов Иван Отст. Казак Кр. Пп

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1778

Муж: Зеленин Семен Подпорутчик Сибирского Полку Иванов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленин Афанасий

Отец ребёнка: Зеленин Семен Подпорутчик Сибирского Полку Иванов

Смерть
Неизвестно
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