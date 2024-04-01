Зеленин Семен Подпорутчик Сибирского Полку Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленин Семен Подпорутчик Сибирского Полку Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленин Афанасий

Мать ребёнка: Зеленина (Панова) Ефимия Иванова

Бракосочетание
22.01.1778

Жена: Зеленина (Панова) Ефимия Иванова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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