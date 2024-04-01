Зеленин Семен Подпорутчик Сибирского Полку Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленин Афанасий
Мать ребёнка: Зеленина (Панова) Ефимия Иванова
Бракосочетание
22.01.1778
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно