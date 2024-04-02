Баяндин Михей Мокиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Баяндина Мариамна-ст. Михеевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Баяндин Григорий Михеевич
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Баяндина Мариамна Михеевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Баяндина Евдокия Михеевна
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно