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Баяндин Михей Мокиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Баяндин Моисей (Мокий) Лаврентьевич

Мать: Ксения Саввична

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Баяндина Мариамна-ст. Михеевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Баяндин Григорий Михеевич

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Баяндина Мариамна Михеевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Баяндин Егор Михеевич

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Баяндина Евдокия Михеевна

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
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