Баяндина Мариамна Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баяндина Мариамна Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Баяндин Михей Мокиевич

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
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