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Баяндин Егор Михеевич
Баяндин Егор Михеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Баяндин Михей Мокиевич
1802 г.р.
Мать
Анна
1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Баяндин Михей Мокиевич
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
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