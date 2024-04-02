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Баяндина Мариамна-ст. Михеевна
Баяндина Мариамна-ст. Михеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1822
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Баяндин Михей Мокиевич
1802 г.р.
Мать
Анна
1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец:
Баяндин Михей Мокиевич
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
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