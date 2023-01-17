Клищенко Евгения Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клищенко Евгения Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1840

Сын: Клищенко Федот Федотович

Отец ребёнка: Клищ Федот Макарович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Клищ Тит Федотович

Отец ребёнка: Клищ Федот Макарович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (клищенко Наталья Федотовна

Отец ребёнка: Клищ Федот Макарович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.12.1851

Сын: Клищ Климентий Федотович

Отец ребёнка: Клищ Федот Макарович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клищ Федот Макарович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
1853
Гусаково, Черкаська область
Причина смерти: от воспаления горла
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