Клищенко Евгения Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1840
Отец ребёнка: Клищ Федот Макарович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Клищ Тит Федотович
Отец ребёнка: Клищ Федот Макарович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (клищенко Наталья Федотовна
Отец ребёнка: Клищ Федот Макарович
Рождение ребёнка
01.12.1851
Отец ребёнка: Клищ Федот Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клищ Федот Макарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853
Причина смерти: от воспаления горла