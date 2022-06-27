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Клищ Федот Макарович

Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Клищ Макар Иванович

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клищенко Евгения Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.03.1840

Сын: Клищенко Федот Федотович

Мать ребёнка: Клищенко Евгения Никифоровна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Клищ Тит Федотович

Мать ребёнка: Клищенко Евгения Никифоровна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Клищенко (Клищенко/Клищ) Наталья Федотовна

Мать ребёнка: Клищенко Евгения Никифоровна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.12.1851

Сын: Клищ Климентий Федотович

Мать ребёнка: Клищенко Евгения Никифоровна

Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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