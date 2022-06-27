Клищ Федот Макарович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Клищ Макар Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1840
Мать ребёнка: Клищенко Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Клищ Тит Федотович
Мать ребёнка: Клищенко Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Клищенко (Клищенко/Клищ) Наталья Федотовна
Мать ребёнка: Клищенко Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
01.12.1851
Мать ребёнка: Клищенко Евгения Никифоровна
Смерть
Неизвестно