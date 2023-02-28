Клищ Тит Федотович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Клищ Федот Макарович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (клищенко Домника Титовна
Мать ребёнка: Клищенко Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Клищ Никифор Титович
Мать ребёнка: Клищенко Христина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно