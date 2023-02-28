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Клищ Тит Федотович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Клищ Федот Макарович

Мать: Клищенко Евгения Никифоровна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (клищенко Домника Титовна

Мать ребёнка: Клищенко Христина Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Клищ Никифор Титович

Мать ребёнка: Клищенко Христина Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клищенко Христина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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