Войченко (Гром) Параскева Диамидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войченко (Гром) Параскева Диамидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1884

Отец: Гром Диамид Петрович

Мать: Христина Федосиевна

Бракосочетание
23.01.1905

Муж: Войченко Савватий Тимофеевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-XB7W
Рождение ребёнка
30.11.1905

Сын: Войченко Стефан Савватиевич

Отец ребёнка: Войченко Савватий Тимофеевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-JHV5
Рождение ребёнка
01.04.1908

Дочь: Мария Савватиевна

Отец ребёнка: Войченко Савватий Тимофеевич

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-FR3X
Рождение ребёнка
19.12.1910

Сын: Войченко Тимофей Савватиевич

Отец ребёнка: Войченко Савватий Тимофеевич

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-5V4Q
Рождение ребёнка
06.02.1916

Дочь: Марфа Савватиевна

Отец ребёнка: Войченко Савватий Тимофеевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-N84S
Смерть
Неизвестно
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