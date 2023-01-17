Войченко Савватий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1905
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-XB7W
Рождение ребёнка
30.11.1905
Сын: Войченко Стефан Савватиевич
Мать ребёнка: Войченко Параскева Диамидовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-JHV5
Рождение ребёнка
01.04.1908
Дочь: Мария Савватиевна
Мать ребёнка: Войченко Параскева Диамидовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-FR3X
Рождение ребёнка
19.12.1910
Сын: Войченко Тимофей Савватиевич
Мать ребёнка: Войченко Параскева Диамидовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-5V4Q
Рождение ребёнка
06.02.1916
Дочь: Марфа Савватиевна
Мать ребёнка: Войченко Параскева Диамидовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-N84S
Смерть
Неизвестно