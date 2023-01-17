Войченко Савватий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойченко Савватий Тимофеевич

Войченко Савватий Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1905

Жена: Войченко Параскева Диамидовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-XB7W
Рождение ребёнка
30.11.1905

Сын: Войченко Стефан Савватиевич

Мать ребёнка: Войченко Параскева Диамидовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-JHV5
Рождение ребёнка
01.04.1908

Дочь: Мария Савватиевна

Мать ребёнка: Войченко Параскева Диамидовна

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-FR3X
Рождение ребёнка
19.12.1910

Сын: Войченко Тимофей Савватиевич

Мать ребёнка: Войченко Параскева Диамидовна

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-5V4Q
Рождение ребёнка
06.02.1916

Дочь: Марфа Савватиевна

Мать ребёнка: Войченко Параскева Диамидовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-N84S
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close