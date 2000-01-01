Христина Федосиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1880
Отец ребёнка: Гром Диамид Петрович
Рождение ребёнка
17.02.1882
Дочь: Ксения Диамидовна
Отец ребёнка: Гром Диамид Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1884
Дочь: Войченко Параскева Диамидовна
Отец ребёнка: Гром Диамид Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1886
Отец ребёнка: Гром Диамид Петрович
Смерть
Неизвестно