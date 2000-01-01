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Христина Федосиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1880

Сын: Гром Павел Диамидович

Отец ребёнка: Гром Диамид Петрович

Рождение ребёнка
17.02.1882

Дочь: Ксения Диамидовна

Отец ребёнка: Гром Диамид Петрович

Рождение ребёнка
14.10.1884

Дочь: Войченко Параскева Диамидовна

Отец ребёнка: Гром Диамид Петрович

Рождение ребёнка
12.08.1886

Сын: Гром Феадосий Диамидович

Отец ребёнка: Гром Диамид Петрович

Смерть
Неизвестно
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