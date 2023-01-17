Кортунов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1987
Рождение ребёнка
06.05.1988
Дочь: Евграфова Олеся Михайловна
Мать ребёнка: Кортунова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.07.1989
Дочь: Рахмаева Лилия Михайловна
Мать ребёнка: Кортунова Анна Алексеевна
Развод
2010