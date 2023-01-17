Кортунов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кортунов Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1987

Жена: Кортунова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
06.05.1988

Дочь: Евграфова Олеся Михайловна

Мать ребёнка: Кортунова Анна Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1989

Дочь: Рахмаева Лилия Михайловна

Мать ребёнка: Кортунова Анна Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
Развод
2010

Жена: Кортунова Анна Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
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