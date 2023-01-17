Евграфова (Кортунова) Олеся Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграфова (Кортунова) Олеся Михайловна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

06.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1988

Отец: Кортунов Михаил Николаевич

Мать: Кортунова Анна Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
2008

Муж: Евграфов Виталий Владимирович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.2009

Сын: Евграфов Матвей Витальевич

Отец ребёнка: Евграфов Виталий Владимирович

Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.2009

Сын: Евграфов Даниил Витальевич

Отец ребёнка: Евграфов Виталий Владимирович

Развод
20.04.2010

Муж: Евграфов Виталий Владимирович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.2018

Дочь: Евграфова Мария Павловна

Отец ребёнка: Нестеров Павел Сетнерович

Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
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