Евграфова (Кортунова) Олеся Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1988
Бракосочетание
2008
Рождение ребёнка
19.04.2009
Сын: Евграфов Матвей Витальевич
Отец ребёнка: Евграфов Виталий Владимирович
Рождение ребёнка
19.04.2009
Сын: Евграфов Даниил Витальевич
Отец ребёнка: Евграфов Виталий Владимирович
Развод
20.04.2010
Рождение ребёнка
17.10.2018
Дочь: Евграфова Мария Павловна
Отец ребёнка: Нестеров Павел Сетнерович