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Евграфов Виталий Владимирович

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Место рождения

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

Дата рождения

05.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1978

Отец: Евграфов Владимир Александрович

Мать: Евграфова Светлана Ефимовна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Бракосочетание
2008

Жена: Евграфова Олеся Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.2009

Сын: Евграфов Даниил Витальевич

Мать ребёнка: Евграфова Олеся Михайловна

Рождение ребёнка
19.04.2009

Сын: Евграфов Матвей Витальевич

Мать ребёнка: Евграфова Олеся Михайловна

Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Развод
20.04.2010

Жена: Евграфова Олеся Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
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