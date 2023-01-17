Евграфов Виталий Владимирович
Место рождения
Дата рождения05.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1978
Бракосочетание
2008
Рождение ребёнка
19.04.2009
Сын: Евграфов Даниил Витальевич
Мать ребёнка: Евграфова Олеся Михайловна
Рождение ребёнка
19.04.2009
Сын: Евграфов Матвей Витальевич
Мать ребёнка: Евграфова Олеся Михайловна
Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Развод
20.04.2010