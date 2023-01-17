Рахмаева (Кортунова) Лилия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахмаева (Кортунова) Лилия Михайловна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

26.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1989

Отец: Кортунов Михаил Николаевич

Мать: Кортунова Анна Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.2014

Дочь: Рахмаева Камилла Раильевна

Отец ребёнка: Рахмаев Раиль Раисович

Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.2017

Дочь: Рахмаева Самира Раильевна

Отец ребёнка: Рахмаев Раиль Раисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахмаев Раиль Раисович

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