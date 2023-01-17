Рахмаева (Кортунова) Лилия Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1989
Рождение ребёнка
26.08.2014
Дочь: Рахмаева Камилла Раильевна
Отец ребёнка: Рахмаев Раиль Раисович
Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.2017
Дочь: Рахмаева Самира Раильевна
Отец ребёнка: Рахмаев Раиль Раисович
Бракосочетание
Неизвестно