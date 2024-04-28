Рявкин Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения02.07.1910
Дата смерти19.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1910
Отец: Рявкин Семен Даниилович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
02.11.1931
Мать ребёнка: Рявкина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
23.01.1935
Дочь: Данильченко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Рявкина Евдокия Алексеевна
Бахты, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
19.04.1940
Мать ребёнка: Рявкина Евдокия Алексеевна
Смерть
19.05.1985
захоронен на кладбище в Каскелене Алмаатинской области Казахстан