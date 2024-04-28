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Рявкин Иван Семёнович

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Место рождения

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

02.07.1910

Дата смерти

19.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1910

Отец: Рявкин Семен Даниилович

Мать: Мария

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.11.1931

Сын: Рявкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Рявкина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
23.01.1935

Дочь: Данильченко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Рявкина Евдокия Алексеевна

Бахты, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
19.04.1940

Сын: Рявкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Рявкина Евдокия Алексеевна

Смерть
19.05.1985
захоронен на кладбище в Каскелене Алмаатинской области Казахстан
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