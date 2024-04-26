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Рявкин Семен Даниилович

Место рождения

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Рявкин Даниил Иванович

Мать: не указана

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.07.1910

Сын: Рявкин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Мария

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.01.1913

Сын: Рявкин Иван Семенович

Мать ребёнка: Мария

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рявкин Афонасий Семенович

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Около 1920
Бахты, Урджарский район, Абайская область
умер в возрасте 30-37 лет
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