Рявкин Семен Даниилович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Рявкин Даниил Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1910
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
05.01.1913
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рявкин Афонасий Семенович
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Около 1920
Бахты, Урджарский район, Абайская область
умер в возрасте 30-37 лет