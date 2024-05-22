(Дурдина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дурдина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рявкин Афонасий Семенович

Отец ребёнка: Рявкин Семен Даниилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пукас Антон

Рождение ребёнка
02.07.1910

Сын: Рявкин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Рявкин Семен Даниилович

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.01.1913

Сын: Рявкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Рявкин Семен Даниилович

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 17.06.1927

Сын: Пукас Петр Антонович

Отец ребёнка: Пукас Антон

Смерть
1950

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