(Дурдина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рявкин Афонасий Семенович
Отец ребёнка: Рявкин Семен Даниилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пукас Антон
Рождение ребёнка
02.07.1910
Отец ребёнка: Рявкин Семен Даниилович
Рождение ребёнка
05.01.1913
Отец ребёнка: Рявкин Семен Даниилович
Рождение ребёнка
Около 17.06.1927
Сын: Пукас Петр Антонович
Отец ребёнка: Пукас Антон
Смерть
1950