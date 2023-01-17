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Бритвин Анатолий Степанович

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Место рождения

Черемисские, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бритвин Степан Гордеевич

Мать: Бритвина Маремьяна Николаевна

Черемисские, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
07.11.1940

Жена: Олисова Бритвина Надежда Васильевна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.09.1943

Сын: Бритвин Эдуард Анатольевич

Мать ребёнка: Олисова Бритвина Надежда Васильевна

Богатырка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бритвин Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Олисова Бритвина Надежда Васильевна

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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