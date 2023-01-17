Бритвин Анатолий Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
07.11.1940
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.09.1943
Сын: Бритвин Эдуард Анатольевич
Мать ребёнка: Олисова Бритвина Надежда Васильевна
Богатырка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бритвин Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Олисова Бритвина Надежда Васильевна
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва