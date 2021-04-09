Бритвин Степан Гордеевич
мужской, родился 1883, Черемисские, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
умер 1954
Дети
Бритвин Анатолий СтепановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Черемисские, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бритвин Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Бритвина Маремьяна Николаевна
Черемисские, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1954