Бритвин Степан Гордеевич 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Бритвин Степан Гордеевич

Автор
АК
Китаева А.

мужской, родился 1883, Черемисские, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

умер 1954

Дети
Бритвин Анатолий СтепановичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемисские, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бритвин Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Бритвина Маремьяна Николаевна

Черемисские, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
1954

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