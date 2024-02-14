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Скитневский Леонид

Место рождения

г.Чкалов,Чкаловской обл.

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Скитневский Рафаил

Мать: Скитневский (Пизова) Дина

Работа или профессия
Неизвестно
Прошел всю войну, горячий цех на металлургическом заводе
Военная награда
Неизвестно
Скитневский Леонид Рафаилович Мл. сержант __.__.1918 Чкаловская обл., г. Чкалов. Сводная картотека Перечень наград 23.07.1945 Медаль «За отвагу»Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно

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