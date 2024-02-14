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Скитневский Рафаил

Место рождения

Себеж

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Скитневский 1

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Ремесленник, сапожник
Рождение ребёнка
15.04.1912

Сын: Скитневский Матвей

Мать ребёнка: Скитневский (Пизова) Дина

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: (Скитневская) Анна

Мать ребёнка: Скитневский (Пизова) Дина

Рождение ребёнка
1918

Сын: Скитневский Леонид

Мать ребёнка: Скитневский (Пизова) Дина

Смерть
Около 1941

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