Скитневский Рафаил
Место рожденияСебеж
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Скитневский 1
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Ремесленник, сапожник
Рождение ребёнка
15.04.1912
Сын: Скитневский Матвей
Мать ребёнка: Скитневский (Пизова) Дина
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: (Скитневская) Анна
Мать ребёнка: Скитневский (Пизова) Дина
Рождение ребёнка
1918
Сын: Скитневский Леонид
Мать ребёнка: Скитневский (Пизова) Дина
Смерть
Около 1941