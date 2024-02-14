Скитневский (Пизова) Дина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скитневский (Пизова) Дина

Место рождения

Колпино

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Около 1929

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Пизова ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1912

Сын: Скитневский Матвей

Отец ребёнка: Скитневский Рафаил

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: (Скитневская) Анна

Отец ребёнка: Скитневский Рафаил

Рождение ребёнка
1918

Сын: Скитневский Леонид

Отец ребёнка: Скитневский Рафаил

Смерть
Около 1929
Похороны
Неизвестно

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