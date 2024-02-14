Скитневский (Пизова) Дина
Место рожденияКолпино
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиОколо 1929
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1912
Сын: Скитневский Матвей
Отец ребёнка: Скитневский Рафаил
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: (Скитневская) Анна
Отец ребёнка: Скитневский Рафаил
Рождение ребёнка
1918
Сын: Скитневский Леонид
Отец ребёнка: Скитневский Рафаил
Смерть
Около 1929
Похороны
Неизвестно