Аваков Аванес Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАваков Аванес Абрамович

Аваков Аванес Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

09.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Авакян Абрам

Мать: Авакян Б

Рождение ребёнка
1929

Сын: Аваков Георгий Аванесович

Мать ребёнка: Авакова А

Рождение ребёнка
1931

Сын: Аваков Владимир Аванесович

Мать ребёнка: Авакова А

Рождение ребёнка
1933

Сын: Аваков Иван Аванесович

Мать ребёнка: Авакова А

Рождение ребёнка
1935

Сын: Авакян Александр Аванесович

Мать ребёнка: Авакова А

Рождение ребёнка
24.07.1940

Сын: Аваков Рубен Аванесович

Мать ребёнка: Авакова А

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авакян Офелия Аванесовна

Мать ребёнка: Авакова А

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авакян Сергей Аванесович

Мать ребёнка: Авакова А

Смерть
09.11.1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close