Аваков Аванес Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти09.11.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Авакян Абрам
Мать: Авакян Б
Рождение ребёнка
1929
Сын: Аваков Георгий Аванесович
Мать ребёнка: Авакова А
Рождение ребёнка
1931
Сын: Аваков Владимир Аванесович
Мать ребёнка: Авакова А
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Авакова А
Рождение ребёнка
1935
Сын: Авакян Александр Аванесович
Мать ребёнка: Авакова А
Рождение ребёнка
24.07.1940
Мать ребёнка: Авакова А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авакян Офелия Аванесовна
Мать ребёнка: Авакова А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авакова А
Смерть
09.11.1974