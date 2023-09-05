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Авакова А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Аваков Георгий Аванесович

Отец ребёнка: Аваков Аванес Абрамович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Аваков Владимир Аванесович

Отец ребёнка: Аваков Аванес Абрамович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Аваков Иван Аванесович

Отец ребёнка: Аваков Аванес Абрамович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Авакян Александр Аванесович

Отец ребёнка: Аваков Аванес Абрамович

Рождение ребёнка
24.07.1940

Сын: Аваков Рубен Аванесович

Отец ребёнка: Аваков Аванес Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авакян Офелия Аванесовна

Отец ребёнка: Аваков Аванес Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авакян Сергей Аванесович

Отец ребёнка: Аваков Аванес Абрамович

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