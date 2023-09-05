Авакова А
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Аваков Георгий Аванесович
Отец ребёнка: Аваков Аванес Абрамович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Аваков Владимир Аванесович
Отец ребёнка: Аваков Аванес Абрамович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Аваков Аванес Абрамович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Авакян Александр Аванесович
Отец ребёнка: Аваков Аванес Абрамович
Рождение ребёнка
24.07.1940
Отец ребёнка: Аваков Аванес Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авакян Офелия Аванесовна
Отец ребёнка: Аваков Аванес Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аваков Аванес Абрамович