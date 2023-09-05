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Аваков Георгий Аванесович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

23.02.1953

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Аваков Аванес Абрамович

Мать: Авакова А

Смерть
23.02.1953
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