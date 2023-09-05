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Аваков Иван Аванесович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Аваков Аванес Абрамович

Мать: Авакова А

Смерть
1984
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