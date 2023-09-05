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Аваков Иван Аванесович
Аваков Иван Аванесович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
1984
Пол
Мужской
Отец
Аваков Аванес Абрамович
1900 г.р.
Мать
Авакова А
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Аваков Аванес Абрамович
Мать:
Авакова А
Смерть
1984
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