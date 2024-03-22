Гордеева (Храмова) Марья
Место рождения
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Храмовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
31.08.1785
Рождение ребёнка
13.02.1788
Сын: Гордеевъ Федоръ
Отец ребёнка: Гордеевъ Вавила
Рождение ребёнка
1791
Сын: Гордеевъ Макаръ
Отец ребёнка: Гордеевъ Вавила
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Гордеева Марина
Отец ребёнка: Гордеевъ Вавила
Рождение ребёнка
11.03.1800
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Гордеевъ Вавила
Рождение ребёнка
23.09.1803
Дочь: Голубцова Фекла
Отец ребёнка: Гордеевъ Вавила
Рождение ребёнка
23.02.1805
Рождение ребёнка
22.08.1807
Сын: Гордеевъ Петръ
Отец ребёнка: Гордеевъ Вавила
Рождение ребёнка
14.09.1809
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеевъ Вавила