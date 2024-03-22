Гордеева (Храмова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Храмова) Марья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Храмовъ Михаилъ

Мать: Храмова Прасковья Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.08.1785

Сын: Гордеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Вавила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1788

Сын: Гордеевъ Федоръ

Отец ребёнка: Гордеевъ Вавила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Гордеевъ Макаръ

Отец ребёнка: Гордеевъ Вавила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Гордеева Марина

Отец ребёнка: Гордеевъ Вавила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1800

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Гордеевъ Вавила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1803

Дочь: Голубцова Фекла

Отец ребёнка: Гордеевъ Вавила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1805

Сын: Гордеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Вавила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1807

Сын: Гордеевъ Петръ

Отец ребёнка: Гордеевъ Вавила

Рождение ребёнка
14.09.1809

Сын: Гордеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Вавила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеевъ Вавила

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