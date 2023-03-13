Храмова Прасковья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрамова Прасковья Семенова

Храмова Прасковья Семенова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Харионова Маланья

Отец ребёнка: Храмовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Гордеева Марья

Отец ребёнка: Храмовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Храмовъ Афиногенъ

Отец ребёнка: Храмовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Сударчикова Орина

Отец ребёнка: Храмовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Храмовъ Петръ

Отец ребёнка: Храмовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Храмовъ Осипъ

Отец ребёнка: Храмовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1787

Дочь: Квашенникова Авдотья

Отец ребёнка: Храмовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмовъ Михаилъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close