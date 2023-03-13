Храмова Прасковья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Харионова Маланья
Отец ребёнка: Храмовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Гордеева Марья
Отец ребёнка: Храмовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Храмовъ Афиногенъ
Отец ребёнка: Храмовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Сударчикова Орина
Отец ребёнка: Храмовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Храмовъ Петръ
Отец ребёнка: Храмовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Храмовъ Осипъ
Отец ребёнка: Храмовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
26.02.1787
Дочь: Квашенникова Авдотья
Отец ребёнка: Храмовъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Храмовъ Михаилъ