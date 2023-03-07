Сударчикова (Храмова) Орина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Храмова) Орина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Храмовъ Михаилъ

Мать: Храмова Прасковья Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1802

Муж: Сударчиковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1802

Сын: Сударчиковъ Филипъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1804

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Сударчиковъ Федоръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сударчиковъ Семенъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Рождение ребёнка
29.03.1810

Дочь: Щипакина Марія

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1813

Дочь: Девица Акулина

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1815

Сын: Сударчиковъ Афиногенъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1817

Дочь: Дырина Александра

Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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