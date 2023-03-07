Сударчикова (Храмова) Орина
Место рождения
Дата рождения1780
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Храмовъ Михаилъ
Бракосочетание
13.02.1802
Муж: Сударчиковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
09.11.1802
Сын: Сударчиковъ Филипъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
24.07.1804
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Сударчиковъ Федоръ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сударчиковъ Семенъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
29.03.1810
Дочь: Щипакина Марія
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
13.06.1813
Дочь: Девица Акулина
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
16.07.1815
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
23.04.1817
Дочь: Дырина Александра
Отец ребёнка: Сударчиковъ Евдокимъ