Голубцова (Гордеевъ) Фекла
Место рождения
Дата рождения23.09.1803
Дата смерти19.11.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1803
Отец: Гордеевъ Вавила
Мать: Гордеева Марья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Голубцовъ Осипъ
Рождение ребёнка
05.11.1835
Дочь: Щипакина Прасковья
Отец ребёнка: Голубцовъ Осипъ
Рождение ребёнка
08.08.1838
Сын: Голубцовъ Андреянъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Осипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубцовъ Осипъ
Смерть
19.11.1868