Голубцова (Гордеевъ) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Гордеевъ) Фекла

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.09.1803

Дата смерти

19.11.1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1803

Отец: Гордеевъ Вавила

Мать: Гордеева Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Голубцовъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1835

Дочь: Щипакина Прасковья

Отец ребёнка: Голубцовъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1838

Сын: Голубцовъ Андреянъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцовъ Осипъ

Смерть
19.11.1868
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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