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Гордеевъ Иосифъ
Гордеевъ Иосифъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гордеевъ Вавила
1760 г.р.
Мать
Гордеева (Матрозова) Дарья
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Гордеевъ Вавила
Мать:
Гордеева Дарья
Смерть
Неизвестно
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