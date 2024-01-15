Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1758
Сын: Евдоким Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Марья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1763
Сын: Данило Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1766
Сын: Михайло Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Матвей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Семёнов
Смерть
Неизвестно