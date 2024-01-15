Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Евдоким Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Марья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1763

Сын: Данило Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Рождение ребёнка
1766

Сын: Михайло Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1779

Сын: Матвей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Семёнов

Смерть
Неизвестно
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