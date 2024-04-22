Матвей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти02.05.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Григорий Семёнов
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Григорий Матвеев
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Татьяна Матфеева
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1809
Сын: Фёдор Матвеев
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
22.12.1816
Дочь: Анисья Матфеева
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильева
Смерть
02.05.1858