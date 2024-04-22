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Матвей Григорьев

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1779

Дата смерти

02.05.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Григорий Семёнов

Мать: Евдокия Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Григорий Матвеев

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Татьяна Матфеева

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1809

Сын: Фёдор Матвеев

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.12.1816

Дочь: Анисья Матфеева

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильева

Смерть
02.05.1858
Рассоха, Свердловский район, Северный край
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