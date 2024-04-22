Григорий Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Семёнов

Григорий Семёнов

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Семён Титов

Мать: не указана

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Евдоким Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Марья Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1763

Сын: Данило Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Михайло Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1779

Сын: Матвей Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close