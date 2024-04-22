Григорий Семёнов
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Семён Титов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Евдоким Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Марья Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Данило Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Михайло Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Матвей Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно