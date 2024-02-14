Нигматуллин Амир Лутфрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллин Амир Лутфрахманович

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович

Мать: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Наиль Амирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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