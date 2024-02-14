Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович

Место рождения

Куюргазинский район, д. Абдулово

Дата рождения

15.08.1905

Дата смерти

23.11.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Амир Лутфрахманович

Мать ребёнка: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Ирек Лутфрахманович

Мать ребёнка: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Ракит Лутфрахманович

Мать ребёнка: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Радик Лутфрахманович

Мать ребёнка: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар

Военная награда
Неизвестно
Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович В архив Дата рождения __.__.1905 Место рождения Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, д. Абдулово Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО К... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар

Смерть
23.11.1993
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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