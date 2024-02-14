Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович
Место рожденияКуюргазинский район, д. Абдулово
Дата рождения15.08.1905
Дата смерти23.11.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Амир Лутфрахманович
Мать ребёнка: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Ирек Лутфрахманович
Мать ребёнка: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Ракит Лутфрахманович
Мать ребёнка: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Радик Лутфрахманович
Мать ребёнка: Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар
Военная награда
Неизвестно
Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович В архив Дата рождения __.__.1905 Место рождения Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, д. Абдулово Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО К... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1942
Смерть
23.11.1993
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно