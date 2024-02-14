Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар

Место рождения

?

Дата рождения

1915

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Амир Лутфрахманович

Отец ребёнка: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Ирек Лутфрахманович

Отец ребёнка: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Ракит Лутфрахманович

Отец ребёнка: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Радик Лутфрахманович

Отец ребёнка: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович

Рождение ребёнка
20.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович

Смерть
1994
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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