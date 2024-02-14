Нигматуллина (Хуснутдинова) Майбадар
Место рождения?
Дата рождения1915
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Амир Лутфрахманович
Отец ребёнка: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Ирек Лутфрахманович
Отец ребёнка: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Ракит Лутфрахманович
Отец ребёнка: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Радик Лутфрахманович
Отец ребёнка: Нигматуллин Лутфрахман Ибрагимович
Рождение ребёнка
20.05.1942
Смерть
1994
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно